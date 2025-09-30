В Беларуси ввели новые правила "служебных командировок за границу" для госслужащих

Опубликовано: 30.09.2025 19:20 , Обновлено: 30.09.2025

Президент Беларуси 30 сентября подписал указ под названием "О служебных командировках за границу", в котором устанавливаются цели и задачи для руководителей госорганов и организаций во время заграничных командировок.

В пресс-службе АП сообщили, что указ был подготовлен для “достижения максимального экономического эффекта” служебных командировок госработников.

В документе говорится, что уезжающий за границу руководитель или замдиректора госорганизации должен руководствоваться экономическими задачами, которые определяет Совет министров. Среди них: наращивание и диверсификация экспорта, импортозамещение и энергетическая безопасность.

Документа на момент написания новости ещё нет в открытом доступе, а согласно сообщению пресс-службы, в нем также оговариваются меры по усилению контроля за эффективностью заграничных командировок.

“Уточнен также порядок направления в командировки и их документального оформления”, - говорится в сообщении.

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