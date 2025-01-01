В Беларуси стартовала предвыборная агитация. Что ЦИК запретил говорить кандидатам в президенты?

Опубликовано: 01.01.2025 10:04 , Обновлено: 01.01.2025

В среду, 1 января, в Беларуси официально дан старт предвыборной агитации. На то, чтобы познакомить избирателей со своими предвыборными программами, кандидатам отведено 25 дней. При этом отдельные элементы агитации законодательством запрещены под страхом административного и даже уголовного преследования.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) напомнили кандидатам, в какой форме предвыборная агитация разрешена. Это:

изготовление и распространение агитационных материалов;

массовые мероприятия, в том числе собрания вне помещений, митинги и пикеты;

личные встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями;

выступления в средствах массовой информации;

иные формы, не запрещенные законодательством.

Какую бы форму агитации ни выбрал кандидат, он обязан соблюдать при этом требования закона, который, в частности, запрещает как минимум 4 элемента агитации:

пропаганду войны,

призывы к нарушению конституционной целостности Республики,

оскорбления в отношении должностных лиц и других кандидатов в президенты,

клевета в отношении должностных лиц и других кандидатов в президенты.

[info_b]Согласно статье 123 действующего Уголовного кодекса, за пропаганду войны в Беларуси можно получить штраф и сесть в тюрьму на три года.

Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики, согласно статье 361, чреваты тюремным сроком до шести лет и штрафом.

Максимальное наказание за клевету в Беларуси (статья 188 УК РБ) — до трех лет тюрьмы, а за клевету в адрес президента — до пяти лет тюрьмы.

За публичное оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий по статье 24.4 КоАП РБ можно схлопотать штраф от 10 до 200 базовых величин (то есть до 8400 рублей сегодня) или оправиться на общественные работы или под административный арест.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Минский городской исполнительный комитет ещё в середине декабря определился с местами, в которых кандидатам в президенты разрешат проводить предвыборную агитацию. В отдельном документе прописали и перечень мест, в которых агитация будет запрещена. В этом “запретном” списке - 15 пунктов.

Власти Минска определили территорию предвыборной агитации. Какие 15 мест оставили под запретом?