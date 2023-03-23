В Беларуси создали новый зенитный полк «с комфортабельными местами»

Опубликовано: 23.03.2023 09:26 , Обновлено: 23.03.2023

В Беларуси создали новый зенитный ракетный полк. Его разместили в Лунинце. Об этом сообщили в Министерстве обороны 23 марта.

По информации пресс-службы ведомства, особое внимание при формировании полка уделяли:

«созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы»;

«оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава»;

«вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей».

Как добавили в агентстве Sputnik, полк оснастили комплексами С-300.

23 марта в лунинецкую воинскую часть должен приехать министр обороны Виктор Хренин, в том числе чтобы вручить военным ключи от квартир.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 22 марта прокомментировал планы британского правительства поставить в Украину боеприпасы с наконечниками из обедненного урана. По его словам, Россия в ответ может передать Беларуси настоящее ядерное оружие.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном… Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок», — сказал он.

Лукашенко заявил о возможных поставках в Беларусь боеприпасов «с настоящим ураном»