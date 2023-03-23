В Беларуси создали новый зенитный полк «с комфортабельными местами»
В Беларуси создали новый зенитный ракетный полк. Его разместили в Лунинце. Об этом сообщили в Министерстве обороны 23 марта.
По информации пресс-службы ведомства, особое внимание при формировании полка уделяли:
- «созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы»;
- «оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава»;
- «вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей».
Как добавили в агентстве Sputnik, полк оснастили комплексами С-300.
23 марта в лунинецкую воинскую часть должен приехать министр обороны Виктор Хренин, в том числе чтобы вручить военным ключи от квартир.
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 22 марта прокомментировал планы британского правительства поставить в Украину боеприпасы с наконечниками из обедненного урана. По его словам, Россия в ответ может передать Беларуси настоящее ядерное оружие.
«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном… Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок», — сказал он.
Лукашенко заявил о возможных поставках в Беларусь боеприпасов «с настоящим ураном»