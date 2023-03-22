Лукашенко заявил о возможных поставках в Беларусь боеприпасов "с настоящим ураном"

Опубликовано: 22.03.2023 13:32 , Обновлено: 22.03.2023

Александр Лукашенко 22 марта прокомментировал планы британского правительства поставить в Украину боеприпасы с наконечниками из обедненного урана. По его словам, Россия в ответ может передать Беларуси настоящее ядерное оружие.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном… Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот это самое страшное и самое опасное. Поэтому от этого безумства надо уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите — ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран, как вы знаете», - заявил он.

Ранее в Великобритании обвинили Владимира Путина во лжи. Министерство обороны Великобритании заявило, что бронебойные снаряды, обещанные Украине, на самом деле содержат обедненный уран, но добавило, что это “стандарт” и используется десятилетиями, а к ядерному оружию никакого отношения не имеет.

Чем известен обеднённый уран?

Обеднённый уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238. Это побочный продукт обогащения урана. Доза внешнего облучения от обеднённого урана составляет около 60% того, что даёт природный уран той же массы.

Этот метал достаточно широко используется в гражданских технологиях. Он обладает высокой плотностью (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³). Используется в качестве противовесов в конструкциях самолётов и ракет, радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании промышленной радиографии, а также контейнеров, используемых для транспортировки радиоактивных материалов.

Зачем используется для производства боеприпасов?

Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили