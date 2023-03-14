В Беларуси с 24 марта смогут сажать на 7 лет по новой статье УК. За комментарии в Интернете тоже

Опубликовано: 14.03.2023 09:11 , Обновлено: 14.03.2023

На Национальном правовом интернет-портале 14 марта опубликовали закон №256-3 от 9 марта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Согласно нему в Уголовный кодекс (УК) Беларуси добавили новую статью, по которой грозит до 7 лет тюрьмы.

«Пропаганда терроризма»

Закон предусматривает введение в УК новой статьи 289-1 «Пропаганда терроризма». Под этим понимается «распространение в любой форме материалов и (или) информации в целях формирования у индивидуально-неопределенного круга лиц приверженности к террористической идеологии либо признания террористической деятельности допустимой».

«Пропаганда терроризма или его публичное оправдание, в том числе с использованием СМИ или Интернета, – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа », — сказано в документе.

При этом, если названные действия совершил человек, которого раньше судили по статьям 124–126, 289, 2901 –292, 324 или 359, ему грозит арест, или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

[info_b] Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации.

Статья 125. Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой.

Статья 126. Акт международного терроризма.

Статья 289. Акт терроризма.

Статья 290-1. Финансирование террористической деятельности.

Статья 290-2. Содействие террористической деятельности

Статья 290-3. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности

Статья 290-4. Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней

Статья 290-5. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации

Статья 291. Захват заложника

Статья 292. Захват зданий и сооружений

Статья 324. Угроза опасным использованием радиоактивных материалов.

Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля.

Подробнее о статьях читайте по ссылке.

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Документ должен вступить в силу через 10 дней, то есть 24 марта.

Смертная казнь за госизмену и не только

Также в законе прописано введение смертельной казни за измену государству.

Меру наказания в виде смертной казни «за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего» теперь добавили в Уголовный кодекс.

В документе также прописали, что именно понимается под «государственной изменой».

Белорусские депутаты одобрили смертную казнь чиновников за госизмену

Кроме того, в УК появилась уголовная ответственность по ст. 369-1 «Дискредитация Республики Беларусь» за дискредитацию «Вооруженных сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций».

А еще добавили статью 375-2 «Нарушение требований по защите государственных секретов» и многое другое.

Полностью с законом можно ознакомиться по ссылке.