Белорусские депутаты одобрили смертную казнь чиновников за госизмену

Опубликовано: 21.02.2023 13:09 , Обновлено: 21.02.2023

Депутаты Палаты представителей 21 февраля во втором чтении приняли проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем, среди прочего, прописано введение смертельной казни за измену государству.

Согласно документу, меру наказания в виде смертной казни «за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего» планируют добавить в Уголовный кодекс.

Ранее в Палате представителей объяснили это необходимостью «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Кроме того, депутаты одобрили:

возможность применения наказания в виде штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства — до 50 тыс. базовых величин.

изменение в статью 360 УК — «целью совершения преступления вместо нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности становится причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности»;

дополнение статьи 369-1 УК ответственностью «за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь».

[info_b]Другие изменения, которые утвердила Палата представителей, можно почитать по ссылке.[/info_b]

Теперь проект закона должны одобрить в Совете Республики и подписать Александр Лукашенко.