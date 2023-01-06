В Беларуси разрешили изымать недвижимость за «недружественность»

Опубликовано: 06.01.2023 09:28 , Обновлено: 06.01.2023

Александр Лукашенко подписал закон № 240-З от 3 января 2023 года «Об изъятии имущества». Рассказываем, кого коснется и какое имущество планируют изымать.

Согласно закону, в первую очередь изъятие коснется иностранных государств и всех, кто совершил «недружественные действия» или натолкнул иностранные государства на такие действия по отношению к Беларуси. Это касается и физических и юридических лиц. При этом место регистрации значения не имеет.

Вот что о каких лицах и как написано в законе:

В документе прописано, что изъятие имущества будет происходить «исключительно в качестве ответной меры при совершении в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий».

Однако пока непонятно, какие именно действия будут рассматривать как «недружественные» и как определить, находится ли лицо «под контролем иностранных лиц».

Какое имущество могут изъять? В тексте документа перечислены деньги, акции, облигации, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства и иные объекты права собственности.

[info_b]Подробнее с законом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Кстати, Лукашенко подписал еще один ранее не анонсированные закон. Согласно нему, в Беларуси разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из «недружественных стран». Например, музыку, фильмы, ПО.

Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»