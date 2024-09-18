В Беларуси появится свой «закон об иноагентах»? Глава ЦИК анонсировал изменения в законе после выборов

Опубликовано: 18.09.2024 16:06 , Обновлено: 18.09.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что после завершения предстоящей президентской кампании, которая будет проводиться впервые после очередного обновления Конституции, ЦИК вновь "займется вопросами анализа законодательства". Для этого, по его словам, белорусские законодатели сейчас "обмениваются опытом" с коллегами из других государств, в том числе тех, где в последние годы вводили так называемые "законы об иноагентах".

“Сегодня многие страны принимают законодательство об иноагентах. Это завязано в том числе и с электоральным процессом. Как можно провести справедливые выборы, если некоторые участники выполняют определенный заказ на зарубежные деньги?”, - процитировало главу ЦИК агентство “Минск-Новости”.

Карпенко задался вопросом, достаточно ли того, что ранее приняли белорусские законодатели, для проведения “справедливых выборов”, и тут же сам дал ответ.

“Чтобы на него ответить, нужно отработать все это на практике. Она покажет, где нам нужно что-то усовершенствовать. Для этого мы и обсуждаем с коллегами эти вопросы, обмениваемся опытом”, - пояснил глава ЦИК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ЦИК Беларуси вступила в “активную фазу” подготовки к президентским выборам 2025 года. Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал, кого из белорусов на выборах “будет ждать сюрприз”.

Карпенко предупредил белорусов о «сюрпризе» на выборах президента в 2025 году. Но не всех