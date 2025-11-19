Опубликовано: 19.11.2025 09:40 , Обновлено: 19.11.2025

В Беларуси появилась "Гвардия Президента". Именно так окрестила участников Республиканского общественного объединения «Белая Русь» его председатель Наталья Воронова. Впервые этот лозунг из уст Вороновой прозвучал на съезде организации летом 2025 года. Теперь руководитель "Белой Руси" объяснила его значение.

Выступая радиоэфире агентства “Минск-Новости”, Воронова рассказала, что впервые “Гвардией Президента” членов общественной организации назвал Александр Радьков, основатель партии “Белая Русь”. Он использовал это сравнение в общении с прессой, а участники объединения подхватили его и стали использовать как политический лозунг.

“То, чем мы занимаемся, явно накладывается смысловым оттенком именно на этот посыл. Мы сейчас выстраиваем свою деятельность, объединяя единомышленников через этот посыл. То есть мы - опора Президента, мы - те люди, те единомышленники Президента нашей страны, на которых зиждется государство, на которых стоит опираться, которые выйдут на улицы, которые поддержат первыми Президента нашей страны и Республику Беларусь при любой ситуации”, - обозначила ключевую идеологию “Гвардии Президента” Воронова.

[inf]Напомним, Республиканское общественное объединение “Белая Русь” было основано и официально зарегистрировано Минюстом в 2007 году. В 2023 году на его основе была создана одноименная политическая партия - Белорусская партия “Белая Русь”, однако и общественное продолжило своё существование. На сегодняшний день, согласно официальным данным самих организаций, в партию входит порядка 180 тысяч членов, а в общественную организацию - более 250 тыс. человек.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в 2023 году, после очередной процедуры перерестрации, из 15 партий, официально действовавших в Беларуси ещё в начале года, осталось только четыре, в том числе, “Белая Русь”.

Минюст обновил список зарегистрированных в Беларуси партий. Сколько из 15 осталось?