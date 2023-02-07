Видеоинженеров на СТВ призвали вступать в новую партию за Лукашенко

Опубликовано: 07.02.2023 15:54 , Обновлено: 07.02.2023

На СТВ решили создать «первичку политической партии», которая «будет поддерживать политику» Александра Лукашенко, и позвали туда корреспондентов и видеоинженеров.

Об этом сообщил генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко.

По его словам, «идея создания такой народной, партии, которая будет поддерживать белорусскую государственность, политику нашего президента, уже висела в воздухе давно».

Осенко объявил, что в компании решили создать первичку этой партии.

«Кто из наших корреспондентов, видеоинженеров и всего нашего огромного коллектива захочет высказать свою активную гражданскую позицию в партии – милости просим», — призвал он.

Накануне республиканское общественное объединение «Белая Русь» объявило о создании новой политической партии. По словам главы организации Олега Романова, там предложили «не принимать какую-то классическую политическую идеологию», а «принять идеологию белорусской государственности».

Учредительный съезд решили провести 18 марта в Минске, в нем «примут участие около тысячи делегатов».

При этом «Белая Русь» также продолжит функционировать и как общественное объединение.

Напомним, 3 февраля министр юстиции Сергей Хоменко заявил, что в Беларуси «в ближайшее время» должна начаться перерегистрация партий.