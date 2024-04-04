В Беларуси начались выборы. Кого избирают?

Опубликовано: 04.04.2024 09:13 , Обновлено: 04.04.2024

Центризбирком Беларуси сообщил, что сегодня, 4 апреля, в стране должны пройти выборы членов Совета Республики Национального собрания восьмого созыва. Это Верхняя палата парламента, которая состоит из 64 сенаторов.

“Члены Совета Республики избираются от каждой области и города Минска депутатами местных Советов депутатов базового уровня и Минского городского Совета депутатов, — отметили в официальном Telegram-канале ЦИК Беларуси.

Ожидается, что тайным голосованием местные Советы изберут 56 сенаторов: по 8 от каждой области и 8 от Минска. Ещё 8 должен назначить президент.

Члены Совета Республики, наряду с депутатами Палаты представителей станут делегатами Всебелорусского народного собрания. Выдвижение кандидатов началось уже с 12 марта во всех регионах страны. Окончательно определиться с выбором предстоит до 10 апреля, передаёт телеканал “ОНТ”.

К слову, сенатором в Беларуси может стать лицо с белорусским гражданством, которому исполнилось 30 лет. Он должен проживать на территории соответствующей области или города Минска не менее пяти лет. Кроме того, сенатор не может быть одновременно президентом, депутатом нижней палаты парламента, членом правительства или судьёй.

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