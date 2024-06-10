В Беларуси начались учения против "актов терроризма". В какой области могут ограничить движение транспорта на 3 дня?

Опубликовано: 10.06.2024 18:07 , Обновлено: 10.06.2024

В Брестской области в понедельник, 10 июня, начались боевые учения по проверке готовности госорганов к "актам терроризма". Планируется, что мероприятия будут длиться три дня, до 13 июня. Точные районы проведения при этом не уточняются.

В мероприятиях задействованы подразделения следующих госорганов:

Комитет государственной безопасности;

Министерство внутренних дел;

Государственный пограничный комитет;

Министерство обороны;

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси и др.

Сценарий данных учений подразумевает использование военной техники, поэтому на территории Брестской области в это время может быть ограничено движение транспорта, передало информагентство “БелТА”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал об участие белорусских военных во втором этапе учений с применением российского нестратегического ядерного оружия. По его словам, эти учения — один из шагов по “последовательному укреплению оборонительного потенциала” Беларуси.

Хренин упрекнул руководство западных стран в том, что они ведут «бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности» и «демонстрируют отсутствие готовности к конструктивному диалогу». Это, по его словам, «только усиливает градус напряженности в регионе».

Глава Минобороны Беларуси заявил, что западным странам не удалось «втянуть в эпидемию цветных революций» Беларусь и «задавить» её экономическими санкциями. Однако, по словам министра, «некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы» против Беларуси.

«Отслеживаем агрессивные выпады» — Хренин заявил о повышении готовности к применению ядерного «оружия возмездия»