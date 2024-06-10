В Беларуси начались учения против "актов терроризма". В какой области могут ограничить движение транспорта на 3 дня?
В Брестской области в понедельник, 10 июня, начались боевые учения по проверке готовности госорганов к "актам терроризма". Планируется, что мероприятия будут длиться три дня, до 13 июня. Точные районы проведения при этом не уточняются.
В мероприятиях задействованы подразделения следующих госорганов:
- Комитет государственной безопасности;
- Министерство внутренних дел;
- Государственный пограничный комитет;
- Министерство обороны;
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси и др.
Сценарий данных учений подразумевает использование военной техники, поэтому на территории Брестской области в это время может быть ограничено движение транспорта, передало информагентство “БелТА”.
Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал об участие белорусских военных во втором этапе учений с применением российского нестратегического ядерного оружия. По его словам, эти учения — один из шагов по “последовательному укреплению оборонительного потенциала” Беларуси.
Хренин упрекнул руководство западных стран в том, что они ведут «бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности» и «демонстрируют отсутствие готовности к конструктивному диалогу». Это, по его словам, «только усиливает градус напряженности в регионе».
Глава Минобороны Беларуси заявил, что западным странам не удалось «втянуть в эпидемию цветных революций» Беларусь и «задавить» её экономическими санкциями. Однако, по словам министра, «некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы» против Беларуси.
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