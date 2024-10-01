В Беларусь приехал глава МАГАТЭ

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Опубликовано: 01.10.2024 09:37 , Обновлено: 01.10.2024

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что глава организации Рафаэль Гросси прибыл в Беларусь для "проведения встреч на высоком уровне". Ожидается, что помимо Минска, он также посетит Белорусскую АЭС в Островце.

В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что во вторник, 1 октября, Рафаэль Гросси и группа экспертов оценят ситуацию на БелАЭС спустя почти четыре года после её подключения к сети, а также ход выполнения выводов обзора эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

“Визит Генерального директора в Беларусь проходит в то время, когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе”, — отметили в международной организации.

К слову, власти Литвы не раз критиковали Беларусь за якобы «нежелание» решать вопросы обеспечения ядерной безопасности на АЭС в Островце. Прошлой весной Госинспекция по безопасности атомной энергии Литвы (VATESI) даже требовала остановить БелАЭС, ссылаясь на некую информацию о «загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока органическими веществами, загрязнении второго контура циркуляции 1-го энергоблока радионуклидами, недостатках фиксации корпуса реактора, выявленных дефектах и незавершенных работах».

Минэнерго назвало ложными слухи о неполадках на БелАЭС

В Министерстве энергетики Беларуси эти данные назвали «ложными». А для того, чтобы убедиться, что с радиационным фоном все в норме, предложили посмотреть данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе БелАЭС. «На карте чётко видно, что радиационная обстановка остаётся в норме, превышений нет, что свидетельствует о безопасной и надёжной работе БелАЭС», — заявили тогда в Минэнерго.

О некоей «внештатной ситуации» в прошлом году также писало информагентство Bloomberg, однако заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк назвал эту информацию фейком и «попыткой дискредитировать БелАЭС».

В таком же ключе в Министерстве высказались о появившихся в Интернете сводных таблицах работ на БелАЭС, которые некоторые расценили как «подтверждение многочисленных дефектов» на станции. В Минэнерго представленные данные назвали «обычным рабочим процессом».

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре 2023 года министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас объяснил, почему Литва в активно протестует против БелАЭС «в международном масштабе». По его словам, это связано с тем, что когда Беларусь строила АЭС в Островце «совершенно у них под носом», Вильнюс «должным образом не проинформировали, не согласовали выбор места».

«Совершенно у нас под носом» – В Литве рассказали, почему «за» польскую АЭС и «против» белорусской