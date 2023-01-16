В Беларуси начались совместные с РФ военные учения

Опубликовано: 16.01.2023 08:54 , Обновлено: 16.01.2023

В Беларуси с 16 января начались совместные с Россией летно-тактические учения. Накануне поздно вечером в нашу страну прибыли подразделения Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщили в белорусском Министерстве обороны, «главная цель учения – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

Там отметили, что военные планируют выполнить следующие задачи:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;

авиационная поддержка группировок войск;

высадка тактического воздушного десанта;

доставка грузов и эвакуация раненых.

Учения запланированы на период с 16 января до 1 февраля. Во время них планируют задействовать все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил РБ.

Как утверждают в Совете безопасности Беларуси, «учение носит исключительно оборонительный характер».

Ранее в РБ прибывали все новые эшелоны российской военной техники.

Тем временем Вооруженные силы Украины отвели часть войск к границе с Беларусью.