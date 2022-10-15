В Беларусь прибыли первые эшелоны с российским войсками - "Готовы выполнить любые задачи"

🎥 Видео

Опубликовано: 15.10.2022 12:06 , Обновлено: 15.10.2022

В Беларусь в ночь с 14 на 15 октября прибыли первые эшелоны с российским войсками. Об этом 15 октября сообщили в министерстве обороны Беларуси.

В пресс-службе ведомства заявили, что россиян “радушно встретили с хлебом и солью”.

На видео некий военный из РФ, заместитель командира роты Виктор Смеян, рассказал, что прибыл “оказать помощь братскому белорусскому народу”. А ещё добавил, что настроение у него и его подчинённых “боевое” и они готовы выполнить “любые задачи”.

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Ранее Телеграф сообщил, что Заместитель начальника Генштаба Виктор Тумар 14 октября сообщил, что российские войска начнут прибывать в Республику в ближайшие дни.

Российские военные начнут прибывать в Беларусь в ближайшие дни — Минобороны