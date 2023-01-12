В Беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками РФ

Опубликовано: 12.01.2023 15:18 , Обновлено: 12.01.2023

12 января в Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны России во главе с главнокомандующим сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым. Об этом сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Салюков и члены комиссии «проинспектировали воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил)» на полигонах Беларуси.

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Кроме того, они проверили «качество занятий по боевому слаживанию и дали оценку их готовности выполнить задачи по предназначению».

Напомним, Беларусь и Россия запланировали летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных с 16 января по 1 февраля.

В последние дни в Беларусь прибыли новые эшелоны российской военной техники.