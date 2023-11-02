В Барановичах милиция перекрыла все въезды и выезды из города. Что происходит?

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Опубликовано: 02.11.2023 11:12 , Обновлено: 02.11.2023

Местное издание bar24.by, сообщило, что в Барановичах местные жители с самого утра пожаловались на необычные действия силовиков. На почти всех въездах и выездах в город установили блокпосты и перекрыли движение.

“В город не могут въехать автомобили и городские автобусы. Люди волнуются. Кто-то опаздывает в школу, кто-то в поликлинику. На месте работает ГАИ и другие службы”, - сообщило издание.

Позднее власти города сообщили, что таким неожиданным способом решили провести проверку “государственной системы реагирования на акты терроризма”, из-за чего в Барановичах проводятся “контртеррористические учения”.

Ранее Телеграф писал, что в ближайшие четыре дня жители двух районов Брестской области могут встретить на дорогах общего пользования военную технику. Местные власти заверили людей в том, что “поводов для беспокойства нет”, а ограничения движения граждан и транспорта, которые могут ввести на отдельных участках дорог — временные.

«Поводов для беспокойства нет» — Белорусов предупредили о военной технике на дорогах. Где и когда?