«Поводов для беспокойства нет» - Белорусов предупредили о военной технике на дорогах. Где и когда?

Опубликовано: 31.10.2023 07:24 , Обновлено: 31.10.2023

В ближайшие четыре дня жители двух районов Брестской области могут встретить на дорогах общего пользования военную технику. Местные власти заверили людей в том, что "поводов для беспокойства нет", а ограничения движения граждан и транспорта, которые могут ввести на отдельных участках дорог - временные.

Временные ограничения движения “по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности” могут ввести на территории Брестского и Малоритского районов с 31 октября по 3 ноября . Местных жителей попросили учитывать временные изменения при передвижении.

Причиной ограничений, как пояснили авторы телеграм-канала “ПУЛ тридцать восьмой”, станут очередные учения 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Бресте.

“Поводов для беспокойства нет, с военнослужащими 38-ой Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады отрабатываются плановые мероприятия по боевой подготовке”, - рассказали там.

Напомним, с 24 октября в Беларуси официально началась отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части ВС Беларуси. В общей сложности за октябрь-ноябрь военкомы планируют набрать около 10 тыс. призывников для укомплектования ВС, других войск и воинских формирований и ещё около 200 резервистов, а всего в военные комиссариаты страны планируют вызвать около 60 тыс. человек.

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