В АП призвали судей и прокуроров активнее работать с белорусскими студентами. Что планируют?

Опубликовано: 10.04.2023 14:56 , Обновлено: 10.04.2023

Сотрудники Администрации президента (АП) 10 апреля обсудили с представителями Министерства образования и Генеральной прокуратуры, а также деканами юридических факультетов вузов, как «противодействовать деструктивному влиянию» на белорусских студентов. По мнению властей, оно «растет извне».

Так, замглавы АП Ольга Чуприс заявила, что в Беларуси «увеличилось количество преступлений экстремистской и террористической направленности» и что белорусы иногда «не осознают, что совершают преступления», за которые в том числе грозит смертная казнь.

Поэтому она считает, что студентам нужно показывать фильм «Гаспар” на связь не вышел» от гостелеканала ОНТ, где «рассказывают, как иностранные спецслужбы хотели осуществить теракты в разных городах Беларуси». Чуприс предложила обсуждать его с молодыми людьми, чтобы те «понимали, чем может обернуться неверное решение», передает госагентство БелТА. И также призвала подключится к процессу юридические факультеты.

Кроме того, по ее словам, нужно говорить про «преступность, связанную с распространением наркотиков и мошеннической деятельностью».

В свою очередь первый замглавы АП Максим Рыженков отметил, что данные темы нужно разбирать «на конкретных примерах». Для этого он предложил привлекать «сотрудников прокуратуры и судейский корпус».

Ранее Телеграф писал, что Беларуси с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала “в новом формате”. Замминистра МВД Геннадий Казакевич заявил, что с тех пор только в Минске с ее помощью удалось раскрыть более 40 преступлений. Также «ее возможности активно использовались при установлении лиц, причастных к совершению теракта на аэродроме в Мачулищах».

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