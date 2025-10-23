В Академии наук объявили, что белорусы с каждым годом все более удовлетворены

Опубликовано: 23.10.2025 12:55 , Обновлено: 23.10.2025

Заместитель директора Института социологии НАН РБ Александр Посталовский в эфире «Минск-новости» заявил, что белорусы с каждым годом чувствуют себя все более удовлетворёнными социально-экономическими условиями в стране.

Учёный сообщил, что, согласно данным исследований, рост удовлетворённости составляет 10-15% из года в год.

«Это показатели удовлетворенности своего социального самосчувствия, оценка материального положения и [удовлетворенности] иными социальными проектами. И тут у нас ежегодный прирост, то есть по разным показателям и 10%, есть и 15%. То есть люди в полной степени удовлетворены и уровнем своего социально-экономического благополучия и высокие показатели именно доверия и социального одобрения того вот курса, который непосредственно мы уже больше 30 лет проводим», — заявил Александр Посталовский.

Представитель Института социологии не поделился более подробными цифрами, но заявил, что показатели в Беларуси лучше, чем в Европе.

Ранее Telegraf.news писал, что практически все государственные ТГ-каналы и СМИ в последнее время призывают белорусов пройти онлайн-опрос о том, что важно для развития Беларуси в ближайшие пять лет.

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