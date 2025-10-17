Белорусов спросили, поддерживают ли они «гостевой брак», платную медицину и налог для тунеядцев. Где оставить ответы?

Опубликовано: 17.10.2025 13:42 , Обновлено: 17.10.2025

Практически все государственные ТГ-каналы и СМИ в последнее время призывают белорусов пройти онлайн-опрос о том, что важно для развития Беларуси в ближайшие пять лет.

В анкете более 30 вопросов на различные темы. Почти во всех есть вариант собственного ответа, то есть можно не ограничиваться предложенными.

“Анкета онлайн-опроса сформирована с учетом обобщения поступивших на платформу сообщений граждан и других ранее проведенных исследований, содержит насущные, волнующие население вопросы развития ключевых направлений и сфер жизни страны”, - утверждают в БИСИ, сотрудники которого и составили опросник.

[inf]Белорусский институт стратегических исследований, БИСИ ) - государственное научно-исследовательское учреждение, подчиненное президенту Республики Беларусь.[/inf]

Журналист Telegraf.news попытался пройти онлайн-опрос и заполнить все поля, а заодно посмотреть, о чём же спрашивают.

Итак, среди вопросов есть и про семью: «Какая модель семьи, по Вашему мнению, станет самой распространенной в белорусском обществе в перспективе 5 лет?»

Среди ответов, наряду с традиционными, есть и пункты «раздельное проживание супругов (гостевой брак)» и даже «свободные отношения». Причём авторы анкеты дали возможность написать свой ответ.

Также белорусов спросили, считают ли они эффективным налог для «тунеядцев» как средство «стимулирования занятости трудоспособных граждан».

Участникам анкетирования предлагают подумать и над возможностью развития частной медицины в Беларуси, а также над тем, стоит ли сохранять бесплатную.

Но не будем раскрывать все вопросы анкеты. Их там, как мы и говорили, много. Некоторые точно будут актуальными для большинства.

Кстати, пройти опрос можно только с 10 по 31 октября. Составители анкеты утверждают, что её цель — «вместе определить приоритеты развития и заложить основу для стратегических решений и значимых проектов». Правда, они не уточнили, где и кто будет использовать собранные ответы и насколько они будут обязательны при принятии «стратегических решений».

В общем, это точно не референдум, но если у вас накопились идеи и есть желание ими поделиться, то чем не вариант? Вот бы ещё организаторы потом поделились результатами опроса. Но в описании к анкете об этом ни слова.

[inf] Пройти анкетирование можно по [link href=“https://xn—80aafkd0amnay.xn—90ais/index.php/638414” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) перечислили самые популярные марктеплейсы, которым отдают предпочтение белорусы, а также перечислили проблемы, на которые чаще всего жалуются белорусские пользователи виртуальных торговых площадок.

В МАРТ назвали самые популярные марктеплейсы среди белорусов. На каком месте Emall и Onliner?