В Администрации Лукашенко назвали дату инаугурации президента

Опубликовано: 20.03.2025 10:05 , Обновлено: 21.03.2025

Официальная церемония инаугурации президента Беларуси состоится на следующей неделе - во вторник, 25 марта. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал, связанный с Администрацией Александра Лукашенко "Пул Первого".

Кроме короткого сообщения о дате инаугурации иных подробностей в Telegram-канале пока не сообщили.

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) напомнили, что согласно Конституции Республики Беларусь, президент обязан принести присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания. Точную дату церемонии в Беларуси вправе определять сам президент, а не ЦИК.

После того, как Лукашенко поставит свою подпись под соответствующим актом, председатель ЦИК обязан будет вручить переизбранному главе государства удостоверение президента Республики Беларусь.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 27 января председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко официально объявил выборы президента состоявшимися.

ЦИК официально объявил выборы в Беларуси состоявшимися. Как распределились голоса?

Согласно официальным данным ЦИК, больше всего голосов участники выборов отдали за действующего главу государства — 5 136 293 голоса, что равнозначно 86,82% избирателей.