ЦИК официально объявил выборы в Беларуси состоявшимися. Как распределились голоса?

Опубликовано: 27.01.2025 11:24 , Обновлено: 27.01.2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко 27 января официально объявил прошедшие накануне выборы президента состоявшимися. Победителем признали действующего главу государства Александра Лукашенко. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как распределились голоса избирателей.

По словам Карпенко, сама избирательная кампания была проведена в соответствии с обновленной Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь и без существенных нарушений в процессе голосования или при подсчете голосов, “которые могли бы повлиять на итоги выборов”.

Согласно официальным данным ЦИК, больше всего голосов участники выборов отдали за действующего главу государства — 5 136 293 голоса, что равнозначно 86,82% избирателей.

Против всех кандидатов, как сообщается, проголосовали 213 277 избирателей (или 3,6% от тех, кто участвовал в голосовании).

Голоса за соперников действующего главы государства, согласно данным ЦИК, распределились следующим образом:

Сергей Сыранков — 189 740 голосов 3,21%,

Олег Гайдукевич — 119 272 голоса 2,02%,

Анна ️Канопацкая — 109 760 голосов или 1,86%,

Александр ️Хижняк — 102 729 голосов или 1,74%.

Официально объявить итоги выборов президента ЦИК Беларуси планирует в следующий понедельник, 3 февраля. На этот день назначено заседание ЦИК по установлению итогов выборов президента Республики Беларусь на основании протоколов территориальных комиссий.