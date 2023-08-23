Медведев пригрозил Западу "очередным позорным фиаско". В Грузии?

Опубликовано: 23.08.2023 09:54 , Обновлено: 23.08.2023

Дмитрий Медведев написал для «АиФ» статью, в которой порассуждал о событиях в Грузии в 2008 году и о том, что может произойти в регионе в будущем.

Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Грузия пойдет на сближение с Западом и НАТО, заявил зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев.

Для Запада, по его мнению, такой поворот событий “станет очередным позорным фиаско и ещё одним символом катастрофической утраты влияния”.

«В 2008 году мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь — видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране», — написал он.

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По его словам, Россия готова решать проблемы за столом переговоров “в духе Устава ООН”. “Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — сказал зампред Совебеза РФ.

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