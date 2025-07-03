В парламенте заявили о визите членов Республиканской и Демократической партий США в Минск

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Опубликовано: 03.07.2025 08:05 , Обновлено: 03.07.2025

В нижней палате белорусского парламента заявили, что к ним приехали граждане США, "представители Демократической и Республиканской партий". В пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси сообщили, что в Минск их пригласило руководство Либерально-демократической партии Беларуси на торжества по случаю Дня Независимости Республики. Узнали, кто вошёл в состав делегации американцев.

В составе американской делегации, по информации пресс-службы парламента Беларуси, - представители Республиканской и Демократической партий США, американские общественные деятели и предприниматели. Однако в пресс-службе не указали должности или звания граждан США, которых официально приняли на самом высоком уровне в нижней палате белорусского парламента.

Судя по отчёту пресс-службы, среди приглашённых оказались как минимум двое американцев, которые ранее уже бывали в Беларуси и не раз выступали в эфире государственных телеканалов:

член Демократической партии США Анхель Пичардо с двойным гражданством - США и Доминиканской Республики. Является заместителем руководителя левоцентристской Современной революционной партии Доминиканской Республики в штате Нью-Джерси, до 2024 года служил генеральным консулом Доминиканской Республики в Нью-Джерси. В 1985 году закончил Белорусский национальный технический университет (БНТУ), имеет степень магистра наук в области инженерии.

с двойным гражданством - США и Доминиканской Республики. Является заместителем руководителя левоцентристской Современной революционной партии Доминиканской Республики в штате Нью-Джерси, до 2024 года служил генеральным консулом Доминиканской Республики в Нью-Джерси. В 1985 году закончил Белорусский национальный технический университет (БНТУ), имеет степень магистра наук в области инженерии. представитель Республиканской партии США Стивен Самарин, который выступал в качестве международного наблюдателя на президентских выборах в Беларуси в 2025 году. Выступая в эфире белорусских госСМИ в ходе предвыборной кампании, позиционировал себя как политолога, преподавателя политологии Флоридского университета.

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков по итогам встречи с этими гражданами США заявил о “развитии белорусско-американского диалога” и напомнил о недавнем визите в Минск спецосланника президента США генерала Киат Келлога.

“Недавно состоявшаяся встреча президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко со спецпосланником Президента США Келлогом показала, что наш диалог развивается”, - подчеркнул он.













Ранее Telegraf.news сообщил, что 20 июня в Беларусь приезжала американская делегация, которую возглавил спецосланник президента США генерал Кит Келлог. Тогдас Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила, что переговоры продолжались 6,5 часов. По ее словам, основными темами переговоров были американские и европейские санкции против Беларуси, войны в Украине, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

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Это была первая встреча высокопоставленного чиновника Белого дома с белорусским президентом более чем за пять лет. Её итогом стало освобождение 14 заключенных из белорусских тюрем, осуждённых в том числе по экстремистским статьям.

Спецпосланник США Келлог уточнил, что пообещал в Минске. А Лукашенко, что — американцам