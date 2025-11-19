«Уведомлений не получали»: в Совмине Беларуси не подтвердили открытие границы с Литвой

Опубликовано: 19.11.2025 19:22 , Обновлено: 19.11.2025

В Минске после сообщений в СМИ о том, что правительство Литвы решило досрочно возобновить работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью, провели межведомственное совещание. В нем приняли участие члены Совбеза, КГБ и Совета министров.

Премьер-министр Александр Турчин, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, главы МИД Максим Рыженков, ГПК Константин Молостов, ГТК Владимир Орловский и КГБ Иван Тертель обсудили ответные действия властей Беларуси, сообщил 20min.by.

Глава Совбеза Вольфович заявил, что Минск не получал от Вильнюса никаких официальных уведомлений: “К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало”.

В сообщении агентства БелТА не говорится, какие решения были приняты. “Белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, была готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии министерств иностранных дел”, — заявил Александр Вольфович и уточнил, что власти Беларуси все ещё готовы к переговорам и конструктивной работе.

Ранее правительство Литвы объявило о решении открыть пункты пропуска, заявив, что движение через пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай возобновится с 00:00 20 ноября.

Кабмин Литвы согласился досрочно открыть погранпункты на границе с Беларусью