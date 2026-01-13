Украинцы стали все чаще платить по $8000, чтобы бежать из страны в Беларусь

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.01.2026 20:02 , Обновлено: 13.01.2026

Украинское издание "Политика страны" сообщило, что украинцы, желающие избежать военного призыва и мобилизации, все чаще выбирают белорусское направление. Причиной стала слабая с украинской стороны охрана или коррупция.

А вот с белорусской нелегалы практически сразу попадают в руки погранвойск и КГБ, утверждает издание.

«Сколько там ездил – ни разу не поймали», – рассказал журналистам об украинском приграничье перевозчик Евгений, незаконно переправляющий украинских мужчин через границу с Беларусью.

Согласно данным издания, сам переход границы длится от 3 до 6 дней, потому что желающих сбежать высаживают в 10–30 километрах от украинско-белорусской границы. Затем те с украинскими проводниками идут пешком в Беларусь. Услуга стоит порядка 8000 долларов.

Затем украинцы пытаются перебраться в Европу уже легально через пункты пропуска на границе Беларуси и Польши или Литвы.

Ранее ГПК (Государственный пограничный комитет) Беларуси сообщил, что украинская сторона активно минирует и устанавливает укреплённые сооружения на границе с Беларусью.

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что в 2025 году зафиксировали около 60 провокаций со стороны Украины. В числе них – установка на границе “провокационных баннеров”. Содержание таких плакатов в ГПК не раскрыли.

ГПК Беларуси обвинил Украину в установке «провокационных» баннеров и опорных пунктов