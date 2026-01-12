ГПК Беларуси обвинил Украину в установке "провокационных" баннеров и опорных пунктов
В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что в 2025 году зафиксировали около 60 провокаций со стороны Украины. В числе них – установка на границе "провокационных баннеров". Содержание таких плакатов в ГПК не раскрыли.
Тем не менее ГПК также обвинил Украину в 20 случаях налетов в воздушное пространство Беларуси беспилотников. Также в ведомстве утверждают, что фиксировали “попытки захода лиц, а также заезда украинской инженерной техники на территорию Беларуси”.
В ГПК подтвердили, что Украина активно возводит на границе с Беларусью защитные конструкции в виде инженерных заграждений и фортификационных сооружений, устанавливает опорные пункты.
“Исходя из обстановки, сегодня органы пограничной службы охраняют государственную границу имеющимися силами и средствами с привлечением, при необходимости, на тактическом уровне подразделений Вооружённых Сил и внутренних войск МВД”, – уточнили в ГПК.
Тем временем в Украине не скрывают возведение линии разделения и минирования границы с Беларусью. В прошлом году начальник одной из украинских погранзастав на границе с Беларусью рассказал, что местные жители в Украине знают об опасности мин.
“Они знают правила, что сейчас нельзя выходить в лес, потому что заминировано… на границе с Беларусью были введены дополнительные временные режимные ограничения относительно пребывания людей в приграничной зоне, проведения здесь определённых работ, выполнения определённых задач. Все эти режимные ограничения были доведены до местного населения”, – сообщил офицер 9-го пограничного отряда имени Сечевых стрельцов Юрий Шахрайчук.