ГПК Беларуси обвинил Украину в установке "провокационных" баннеров и опорных пунктов

Опубликовано: 12.01.2026 16:05 , Обновлено: 12.01.2026

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что в 2025 году зафиксировали около 60 провокаций со стороны Украины. В числе них – установка на границе "провокационных баннеров". Содержание таких плакатов в ГПК не раскрыли.

Тем не менее ГПК также обвинил Украину в 20 случаях налетов в воздушное пространство Беларуси беспилотников. Также в ведомстве утверждают, что фиксировали “попытки захода лиц, а также заезда украинской инженерной техники на территорию Беларуси”.

В ГПК подтвердили, что Украина активно возводит на границе с Беларусью защитные конструкции в виде инженерных заграждений и фортификационных сооружений, устанавливает опорные пункты.

“Исходя из обстановки, сегодня органы пограничной службы охраняют государственную границу имеющимися силами и средствами с привлечением, при необходимости, на тактическом уровне подразделений Вооружённых Сил и внутренних войск МВД”, – уточнили в ГПК.

Тем временем в Украине не скрывают возведение линии разделения и минирования границы с Беларусью. В прошлом году начальник одной из украинских погранзастав на границе с Беларусью рассказал, что местные жители в Украине знают об опасности мин.











