Лукашенко предложил восстановить предприятия в Донецке

Опубликовано: 18.04.2023 11:43 , Обновлено: 18.04.2023

Александр Лукашенко предложил помочь с восстановлением промышленных предприятий в Донецке и возрождением сельского хозяйства в пострадавшем в результате военных действий украинском регионе. Своё предложение он озвучил 18 апреля в Минске на встрече с Денисом Пушилиным, назначенным Москвой временно исполняющим обязанности главы "Донецкой Народной Республики".

Лукашенко отметил, что людям, проживающим в условиях не прекращающихся военных действий и обстрелов, тяжело выживать.

“Центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?” - цитирует Лукашенко его пресс-служба. Он также заявил, что у назначенной Россией администрации украинского региона “работы впереди очень много”.

“Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо”, - передает его слова БелТА.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова оказать соответствующую помощь и поддержку, “чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать”.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, почему власти Беларуси официально не признали претензии Кремля на украинские Луганск, Донецк и Крым. “Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем”, - объяснил он в июле 2022 года.

В Госдуме напомнили о непризнании

В свою очередь, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что у России с Беларусью «по определению наиболее близкие отношения». При этом, по его словам, взгляд на события в Украине у руководства двух стран может быть разный.

Александр Лукашенко до сих пор не сделал официального заявления о признании частью России ни Крыма, ни четырех других “новых субъектов Российской Федерации”, а именно ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнил российский депутат.

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