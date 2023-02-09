Беларусь приостановила соглашение с Польшей об образовании

Опубликовано: 09.02.2023 08:40 , Обновлено: 06.03.2023

На Национальном правовом портале 9 февраля опубликовали закон о приостановлении соглашения с Польшей о сотрудничестве в сфере образования, а также закон о прекращении соглашения с Францией в области культуры, образования, науки и СМИ.

Так, Александр Лукашенко подписал закон № 247-с от 6 февраля 2023 года «О приостановлении действия соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования».

«Приостановить действие соглашения между правительством Беларуси и правительством Польши о сотрудничестве в сфере образования, подписанного в Варшаве 20 июля 2016 года», — сказано в документе.

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец объяснял такое решение «недружественными шагами» Варшавы в отношении Минска в сфере международного сотрудничества в образовании.

Также он подписал закон № 245-З от 6 февраля 2023 года «О прекращении действия соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Французской Республики о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации».

Соглашение было подписано в Париже в 2010 году. Документ предусматривал в том числе изучение белорусскими студенты французского языка по современным методикам и возможность ездить на учебу во Францию.