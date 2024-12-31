Украина продала часть конфискованного груза «Беларуськалия» на 2 млн долларов

Опубликовано: 31.12.2024 08:10 , Обновлено: 31.12.2024

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) 30 декабря сообщило о продаже части конфискованного после начала войны с Россией калия производства ОАО "Беларуськалий". Сумма сделки превысили 87 млн гривен, что эквивалентно 2 млн долларам сегодня.

Согласно официальной информации АРМА, всего на аукцион выставлено 433 вагона с хлоридом калия производства ОАО “Беларуськалий”. Общая масса груза превышает 30 тыс. тонн. В понедельник, 30 декабря, было реализовано 8 123 тонны.

Все средства от реализации ведомство пообещало направить на “укрепление экономики и обороноспособности государства”.

За 2024 год АРМА аналогичным образом пополнило государственный бюджет Украины на 326 млн гривен (то есть почти на 7,8 млн долларов).

[info_b]Официальный Минск, а также руководство “Беларуськалия” данную информацию пока никак не комментировало.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что после начала активных боевых действий с Россией украинская сторона изъяла сотни вагонов с белорусскими калийными удобрениями, а также стальной продукции, которая железнодорожными путями направлялась от белорусских поставщиков в страны Азии и Африки.

Новость Телеграф

Возвращать фактически конфискованные железнодорожные составы украинская сторона отказалась, равно как и пропускать дальше по путям “Укразалізницы”, наложив на них арест, а впоследствии начала продавать конфискованную продукцию в пользу государства.

Осенью 2022 года начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов в эфире госТВ рассказывал, что на территории Украины из-за военных действий “застряли” порядка 7 тыс. белорусских вагонов, как самой БелЖД, так и различных предприятий, в том числе три белорусских локомотива. Часть вагонов, по его словам, не были конфискованы и не попали под контроль государства, а оставались на территориях предприятий-грузополучателей.