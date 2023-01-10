Фон дер Ляйен объявила о новых санкциях ЕС против властей Беларуси

Опубликовано: 10.01.2023 15:40 , Обновлено: 10.01.2023

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен 10 января заявила, что ЕС введет новые санкции против властей Беларуси, а также Ирана.

«Мы распространим санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает войну России, такие как Беларусь или Иран. […] Мы выступим с новыми санкциями в отношении Беларуси в ответ на ее роль в российской войне в Украине», – сказала она на пресс-конференции.

Фон дер Ляйнен также заявила, что Евросоюз продолжит делать все, чтобы поддержать Украины. Например, оказывать «санкционное давление» на власти России «столько, сколько потребуется».

Отметим, что перед этим заявлением Евросоюз и НАТО подписали двустороннюю декларацию о партнерстве, которая определит сотрудничество между ними на последующие годы. Документ пока не обнародован.

Что говорит Минск?

Заявление Урсулы фон дер Ляйнен власти Беларуси пока не комментировали.

Ранее, в середине декабря Александр Лукашенко заявлял:

«Ну что греха таить, пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы […] А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь — это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев — полугода может производить».

А перед этим заявил, что «примитивная штамповка Западом санкций» против Беларуси и России начала затихать.

«Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали», — сказал Лукашенко.