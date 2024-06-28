Украина перекинула на границу с Беларусью подразделения "Русского добровольческого корпуса" - ГПК

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Опубликовано: 28.06.2024 12:53 , Обновлено: 06.07.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил о нахождении вблизи белорусско-украинской границы подразделений "Русского добровольческого корпуса" (РДК). По информации ведомства, бойцы формирования проводят в том числе разведку возле границы.

Белорусские пограничники приняли дополнительные меры по прикрытию госграницы, рассказали в ГПК. По данным ведомства, подразделения РДК находятся в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Украины.

[info_b]В Беларуси интернет-ресурсы “Русского добровольческого корпуса” признаны экстремистскими формированиями.[/info_b]

Как рассказали в Telegram-канале ГПК, белорусская сторона зафиксировала изучение местности и “активную разведывательную деятельность”, в том числе с выходом к госгранице Беларуси.

В ведомстве дополнили, что “вдоль границы регулярно отмечаются” полеты украинских беспилотников. С помощью “штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы” БПЛА сбивают.

Пограничники вместе с Министерством обороны Беларуси усилили контроль за воздушным пространством и соблюдением режима на приграничной территории.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Украина, по информации ГПК, стянула к границе с Беларусью гаубицы М777, реактивные системы залпового огня HIMARS и не только.

Украина стянула к границе с Беларусью HIMARS, Bradley и гаубицы — ГПК. Что известно?