Украина перекинула на границу с Беларусью подразделения "Русского добровольческого корпуса" - ГПК
Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил о нахождении вблизи белорусско-украинской границы подразделений "Русского добровольческого корпуса" (РДК). По информации ведомства, бойцы формирования проводят в том числе разведку возле границы.
Белорусские пограничники приняли дополнительные меры по прикрытию госграницы, рассказали в ГПК. По данным ведомства, подразделения РДК находятся в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Украины.
[info_b]В Беларуси интернет-ресурсы “Русского добровольческого корпуса” признаны экстремистскими формированиями.[/info_b]
Как рассказали в Telegram-канале ГПК, белорусская сторона зафиксировала изучение местности и “активную разведывательную деятельность”, в том числе с выходом к госгранице Беларуси.
В ведомстве дополнили, что “вдоль границы регулярно отмечаются” полеты украинских беспилотников. С помощью “штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы” БПЛА сбивают.
Пограничники вместе с Министерством обороны Беларуси усилили контроль за воздушным пространством и соблюдением режима на приграничной территории.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Украина, по информации ГПК, стянула к границе с Беларусью гаубицы М777, реактивные системы залпового огня HIMARS и не только.
Украина стянула к границе с Беларусью HIMARS, Bradley и гаубицы — ГПК. Что известно?