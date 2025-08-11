Украина и ещё 7 стран присоединились к 18-му пакету санкций ЕС против Беларуси

Опубликовано: 11.08.2025 14:03 , Обновлено: 11.08.2025

Ещё восемь стран решили поддержать новые европейские санкции против Беларуси и России, введённые в прошлом месяце. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

К 18-му санкционному пакету, утверждённому 18 июля и затрагивающему в том числе банковский сектор, решили присоединиться следующие страны:

Украина,

Албания,

Босния и Герцеговина,

Исландия,

Лихтенштейн,

Черногория,

Северная Македония,

Норвегия.

В официальном заявлении Совета ЕС поясняется, что присоединившиеся к санкциям страны должны “обеспечить соответствие своей национальной политики” решению Совета ЕС о визовых ограничениях для физических лиц и экономических ограничениях в банковской, финансовой и экономической сферах.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказывал, что заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, озвучил призыв белорусской стороны к «полному, безоговорочному и необратимому прекращению», как он заявил, «преступной практики использования односторонних принудительных мер».

Новость Телеграф

В свою очередь Александр Лукашенко 31 июля на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси потребовал от дипломатов забыть “про санкции и прочие западные страшилки”. “Их у нас нет”, — заявил Президент и потребовал от дипломатов наращивать и повышать эффективность внешней торговли.

«Их у нас нет» — Лукашенко потребовал от дипломатов забыть про санкции и «западные страшилки»