Украина и ещё 7 стран присоединились к 18-му пакету санкций ЕС против Беларуси
Ещё восемь стран решили поддержать новые европейские санкции против Беларуси и России, введённые в прошлом месяце. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
К 18-му санкционному пакету, утверждённому 18 июля и затрагивающему в том числе банковский сектор, решили присоединиться следующие страны:
- Украина,
- Албания,
- Босния и Герцеговина,
- Исландия,
- Лихтенштейн,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Норвегия.
В официальном заявлении Совета ЕС поясняется, что присоединившиеся к санкциям страны должны “обеспечить соответствие своей национальной политики” решению Совета ЕС о визовых ограничениях для физических лиц и экономических ограничениях в банковской, финансовой и экономической сферах.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, озвучил призыв белорусской стороны к «полному, безоговорочному и необратимому прекращению», как он заявил, «преступной практики использования односторонних принудительных мер».
В свою очередь Александр Лукашенко 31 июля на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси потребовал от дипломатов забыть “про санкции и прочие западные страшилки”. “Их у нас нет”, — заявил Президент и потребовал от дипломатов наращивать и повышать эффективность внешней торговли.
«Их у нас нет» — Лукашенко потребовал от дипломатов забыть про санкции и «западные страшилки»