У Науседы отказались вслед за США начать переговоры с Беларусью

Опубликовано: 22.03.2026 13:43 , Обновлено: 22.03.2026

В офисе президента Литвы считают, что власти страны пока не должны начинать активные консультации и переговоры на высшем уровне с властями Беларуси.

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Дейвидас Матуленис заявил, что США не настаивают на активизации контактов Вильнюса с Минском.

«До сих пор не было никакого, даже малейшего давления ни на нас, ни на других европейских партнеров с целью изменения политики в отношении Беларуси», — заявил советник президента Дейвидас Матуленис.

Он также ответил на вопрос о возможной разблокировке переговорного процесса с соседними странами. Матуленис заявил, что Литва, вероятно, еще не готова идти по такому пути.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил страны Евросоюза (ЕС) и в частности граничащие с Беларусью в отказе от каких-либо дипломатических контактов и «самоизоляции» от Беларуси. По его словам, европейские страны поддерживают с белорусскими властями только технические контакты на уровне уполномоченных по границе.

Рыженков приехал на границу с Польшей и призвал ее к «серьезным» контактам