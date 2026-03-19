Рыженков приехал на границу с Польшей и призвал ее к «серьезным» контактам

Опубликовано: 19.03.2026 15:36 , Обновлено: 19.03.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 19 марта приехал в Брест, где посетил пункты пропуска на границе с Польшей «Козловичи» и «Брест».

В ходе визита Максим Рыженков обвинил страны Евросоюза (ЕС) и в частности граничащие с Беларусью в отказе от каких-либо дипломатических контактов и «самоизоляции» от Беларуси. По его словам, европейские страны поддерживают с белорусскими властями только технические контакты на уровне уполномоченных по границе.

«Но вы же понимаете, чтобы решить такого рода масштабные вещи, вернуться к нормальному функционированию (допандемийному) пунктов пропуска и восстановлению работы других пунктов пропуска, которые закрыты, нужны более серьезные консультации, на более серьезном уровне. Мы к этому готовы и призываем польскую сторону. Мяч на их стороне», — в очередной раз заявил глава МИД Беларуси.

Максим Рыженков при этом утверждает, что в Беларуси происходит «переориентация и человеческих потоков, и грузовых». «Мы вынуждены искать другие коридоры», — сказал глава МИД, указав на «евразийский вектор».

Максим Рыженков также заявил, что, закрывшись от властей Беларуси, Польша и вся Европа может таким образом «закрыться» от Китая, Вьетнама, Индии, Средней Азии.

На данный момент власти Польши никак не отреагировали на прибытие белорусского министра на границу и на его комментарии. Однако официально Польша восстановление контактов с властями Беларуси и открытие всех границ связывает с прекращением использования мигрантов в «гибридных атаках» на границе, освобождением заключенных (в частности, журналиста Анджея Почобута) и снижением общего уровня угрозы на границе.

Власти Беларуси отрицают наличие политзаключенных в стране, а также свою причастность к увеличению потока нелегалов на границе с Польшей.