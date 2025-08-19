У Лукашенко озвучили новую дату визита президента Ирана в Минск, отменённого в июне

Опубликовано: 19.08.2025 11:18 , Обновлено: 19.08.2025

В Администрации Президента Беларуси (АП) 19 августа озвучили новую дату официального визита в Минск президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он был запланирован на конец июня, но был отменён на фоне резкого обострения с Израилем, в результате которого стороны обменялись серий разрушительных ракетных ударов.

По информации АП, визит Пезешкиана всё же состоится - уже сегодня, 19 августа, глава Исламской Республики должен прилететь в белорусскую столицу, а уже завтра, 20 августа, - встретиться с главой государства, Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Встреча запланирована в узком и расширенном форматах, а после неё стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, направленных, по информации АП, на “расширение партнерства двух государств”.

Среди тем, обозначенных сторонами для переговоров, в пресс-службе Лукашенко назвали следующие:

сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации,

реализация совместных инициатив в науке, технологиях, образовании,

взаимодействие стран в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН,

вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что во время непродолжительного летнего периода эскалации отношений между Ираном и Израилем президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу. Такую информацию распространило иранское информационное агентство Fars. По его данным, глава государства получил ранение во время израильского авиаудара по Высшему совету национальной безопасности Ирана 16 июня.

Президента Ирана ранило, когда он скрывался от израильских атак в бункере

На этом фоне не состоялся визит Пезешкиана в Минск, запланированный на 25-27 июня, когда в белорусской столице проходило заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и Евразийский экономический форум (Иран ещё в декабре 2024 года получил статус наблюдателя в ЕАЭС , поэтому может принимать участие в мероприятиях организации).