Президента Ирана ранило, когда он скрывался от израильских атак в бункере

Опубликовано: 13.07.2025 10:13 , Обновлено: 13.07.2025

Согласно сообщению иранского информационного агентства Fars, президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу во время израильского авиаудара по Высшему совету национальной безопасности Ирана.

Удар по бункеру на западе Ирана был совершен 16 июня, сообщило в воскресенье информационное агентство Fars. На встрече с Пезешкианом присутствовали:

спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф

глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи

другие высокопоставленные чиновники

Предполагаемый удар был нанесен всего через четыре дня после начала воздушной кампании Израиля против иранской ядерной программы и программы создания баллистических ракет.

“В сообщении говорится, что шесть бомб или ракет упали у входа в бункер. Хотя электроснабжение здания было отключено, чиновникам удалось спастись через аварийный люк”, — сообщило агентство Fars.

Пезешкиан и некоторые другие лица получили травмы ног во время побега.

Кстати, на прошлой неделе Пезешкиан уже обвинял Израиль в попытке его убийства:

“Благодаря разведданным, полученным от своих шпионов, они [Израиль] попытались обстрелять район, в котором мы проводили эту встречу”, — заявил президент Ирана в интервью американскому консервативному комментатору Такеру Карлсону.

Известно, что международное иранское издание Iran International 16 июня сообщило о нападении Израиля на район близ Шахрак-э-Гарб на западе Тегерана. Возможно, именно там скрывался от ударов Израиля иранский президент.