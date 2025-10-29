У Лукашенко назвали месяц, когда российский «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси

Опубликовано: 29.10.2025 07:32 , Обновлено: 29.10.2025

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет готов заступить на боевое дежурство в Республике ещё до конца года. Сам Александр Лукашенко назвал размещение этого комплекса в Беларуси "ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе".

Отвечая на прямой вопрос российского агентства ТАСС о сроках размещения “Орешника” в Беларуси, Эйсмонт заявила, что сейчас в стране заканчивают создавать необходимые для этого условия.

“В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть “Орешнику”, на этом исчерпаны”, - процитировало Эйсмонт ТАСС.

В свою очередь Лукашенко, выступая 28 октября на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске назвал размещение в Беларуси российского ракетного комплекса исключительно оборонительной мерой.

“Никакой агрессивности! Никакой! Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы,” - заявил глава государства.

Политик упрекнул США в выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, что он назвал “трагическим шагом назад”, а Европейский союз - в подготовке к развертыванию собственных ракетных комплексов средней дальности.

“Ну чего нас упрекать? А это - один из опаснейших видов вооружений! Подлетное время - минуты. В случае ошибки или провокации времени разбираться просто не будет”, - посетовал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь, размещая у себя российский “Орешник”, “никому не угрожает”, а лишь обеспечивает собственную безопасность.

“Более того, мы всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия, убежден, в долгу не останемся”, - заверил глава государства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в Беларуси рассматривается вопрос оснащения реактивных систем залпового огня «Полонез» ядерными боеголовками. Это заявление он сделал 21 августа после совещания по вопросам ракетного производства, которое провёл Президент Александр Лукашенко.

Вольфович заявил о планах оснастить «Полонезы» ядерными боеголовками