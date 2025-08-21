Вольфович заявил о планах оснастить «Полонезы» ядерными боеголовками

Опубликовано: 21.08.2025 18:36 , Обновлено: 21.08.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в Беларуси рассматривается вопрос оснащения реактивных систем залпового огня «Полонез» ядерными боеголовками. Это заявление он сделал 21 августа после совещания по вопросам ракетного производства, которое провёл Президент Александр Лукашенко.

По словам Вольфовича, комплекс «Полонез», который изначально создавался совместно с Китаем, успешно модернизировали и дальность его ракет увеличена с 200 до 300 км.

«Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии „Орешника“, может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету», — сказал Вольфович.

При этом он заявил, что речь не идёт об угрозах. «Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно же, надо успевать и идти в этом направлении», — заявил Вольфович. Он добавил, что в нынешних условиях на первый план выходят «вопросы стратегического сдерживания».

Президент Александр Лукашенко на совещании заявил, что развитие ракетостроения является ответом на «динамику уровня военных угроз» и рост военных расходов соседних стран. Он сообщил о планах обсудить эту тему с Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. По словам главы государства, эта отрасль создавалась в Беларуси «буквально с нуля» и в тесной связи с китайским ВПК.

Ранее Александр Вольфович озвучивал примерные сроки размещения «Орешника» в Беларуси.

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