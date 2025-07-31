Туск распустил комиссию по расследованию "белорусского влияния" на политику Польши

Опубликовано: 31.07.2025 10:30 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск распустил комиссию по расследованию влияния Беларуси и России на внутреннюю политику страны. Соответствующее распоряжение главы польского правительства подписал 30 июля.

Исходя из текста постановления, опубликованного сегодня в официальном журнале польского правительства Monitor Polski, комиссия официально прекращает свою деятельность с 31 июля 2025 года.

Причины упразднения комиссии в документе не указываются. Председателю и секретарю комиссии предписывается завершить все начатые мероприятия до 30 сентября текущего года.

Комиссия по изучению влияния России и Беларуси была создана при премьер-министре Туске в качестве вспомогательного органа 21 мая 2024 года. предполагалось, что комиссия будет заниматься расследованием российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша, якобы имевшего место в 2004–2024 годах. Помимо председателя, в состав Комиссии входили 11 специалистов, рекомендованных премьер-министром и руководителями ключевых министерств.

Польша решила создать комиссию, которая будет исследовать «белорусское влияние» в стране

Результатом работы комиссии стали три доклада, направленные премьер-министру Дональду Туску и министрам, которые делегировали своих представителей в комиссию.

На основании первого из них в январе 2025 года польская прокуратура инициировала расследование в отношении бывшего министра обороны страны Антония Мацеревича, которого заподозрили в “дипломатической измене” за выход из программы по закупке самолетов-заправщиков в 2016 году.

По результатам второго авторы сделали вывод о “недостаточности противодействия дезинформационным угрозам” со стороны России и Беларуси в последние годы.