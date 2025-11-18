Польша потребует от Беларуси выдать диверсантов — Туск

Опубликовано: 18.11.2025 16:26 , Обновлено: 18.11.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, заявил, что дал поручение передать властям Беларуси всю информацию о диверсантах, которые, по мнению спецслужб страны, совершили подрыв на железной дороге. Власти Беларуси пока не отреагировали на заявления польского премьера.

«Я также попросил министра иностранных дел Радослава Сикорского предпринять немедленные дипломатические действия по требованию выдачи Польше лиц, подозреваемых в совершении теракта, как белорусским, так и российским властям», — заявил Туск.

Также он сообщил, что власти Польши на данный момент задержали 55 человек, из которых 23 уже арестованы.

«Когда мы говорим, что поймаем виновных, мы делаем это, основываясь на действиях польских служб и прокуратуры», — заявил премьер-министр Туск, добавив, что «определенная черта» пройдена.

В свою очередь, главы Агентства внутренней безопасности и министерства внутренних дел Польши обратились к премьеру с просьбой ввести в стране третий уровень опасности «Чарли» в связи с угрозой терроризма.

«Этот уровень будет действовать на отдельных железнодорожных линиях. Второй уровень опасности останется в силе на остальной территории страны, как и прежде. Сегодня я издам соответствующий указ по этому вопросу», — заявил премьер-министр.

По его словам, Польша имеет дело с «беспрецедентным событием». «Это, пожалуй, самая серьёзная ситуация – в контексте безопасности Польши – с начала полномасштабной войны в Украине», — заявил премьер-министр.

Ранее Туск обвинил в диверсиях двух украинцев, которые, по его словам, приехали в Польшу из Беларуси, а потом скрылись через переход Тересполь–Брест.

«Их личности установлены. Один из них — гражданин Украины, осуждённый судом во Львове в мае этого года. Он был осуждён за диверсии в Украине и проживает в Беларуси. Другой — житель Донбасса. Он также въехал в Польшу из Беларуси этой осенью, непосредственно перед атаками», — заявил Туск.

Туск обвинил в подрыве железной дороги украинцев, «приехавших из Беларуси»