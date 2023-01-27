США потребовали от Турции запретить полеты из Беларуси на Boeng— WSJ

Опубликовано: 27.01.2023 09:15 , Обновлено: 27.01.2023

Вашингтон потребовал от Анкары запретить полеты в Турцию авиакомпаниям из Беларуси и России на американских самолетах, включая Boeing. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале сказано, что США оказывают на Турцию давление и грозят последствиями, к примеру штрафами, тюремными заключениями и потерей экспортных привилегий.

Дело в том, что Турция оказывает самолетам из Беларуси и России ряд услуг. Например, заменяют запчасти у самолетов, произведенных в США, или дозаправляют их при рейсах в Беларусь или в Россию.

Поэтому Штаты потребовали от Турции соблюдать американские санкции, введенные в феврале против российских и белорусских авиаперевозчиков, и прекратить снабжать запчастями и топливом их самолеты, произведенные в США.

Как утверждает WSJ, позицию Вашингтона донесла до турецких партнеров помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер.

Эксперты считают, что по итогам разрешения или неразрешения этой ситуации станет ясно, способны ли США и их союзники осуществить долгосрочную изоляцию России или она продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.