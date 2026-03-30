Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт встречи» с Лукашенко

Опубликовано: 30.03.2026 08:29 , Обновлено: 30.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждёт встречи" со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Truth Social, выразив благодарность Президенту Беларуси за освобождение 250 человек из белорусских тюрем после недавнего визита в Минск его спецпосланника Джона Коула.

В своём посте в Truth Social Трамп рассказал о результатах последнего визита Джона Коула в Беларусь.

“Общее число заключенных, освобожденных Президентом Лукашенко с мая прошлого года, превысило 500 человек. Я хотел бы выразить Президенту свою самую искреннюю благодарность за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!” - заявил Трамп.

Когда именно Трамп планирует провести следующее заседание своего Совета мира, пока не сообщалось.

На первое заседание, состоявшееся 19 февраля в Вашингтоне, Лукашенко не полетел. Тогда в его Администрации (АП) объяснили это плотным рабочим графиком, который был заранее спланирован и в который не удалось вписать официальный визит в США. Кроме того, в АП признали, что существуют определённые сложности с маршрутом такого полёта из-за действующих санкций Евросоюза.

Несмотря на это, на днях пресс-секретарь АП Наталья Эйсмонт заявила, что официальный Минск всё же рассматривает возможность встречи Лукашенко с Трампом в этом году. По её словам, Лукашенко готов лететь на саммит Трампа, “если это будет приемлемо для белорусской стороны”.

Лукашенко еще не решил, полетит ли к Трампу

Она уточнила, что приглашение в Минске считается полезным. “Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений”, - сказала Эйсмонт.