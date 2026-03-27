Лукашенко еще не решил, полетит ли к Трампу

Опубликовано: 27.03.2026 11:29 , Обновлено: 27.03.2026

Пресс-секретарь Дворца Независимости Наталья Эйсмонт заявила в интервью российскому агентству ТАСС, что официальный Минск рассматривает возможность встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом.

“Если заседание будет в текущем году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит”, - заявила пресс-секретарь.

Она уточнила, что приглашение в Минске считается полезным. “Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений”, - сказала Эйсмонт.

В то же время она сообщила, что Лукашенко пригласил лидера КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) Ким Чен Ына в Беларусь.

Напомним, что спецпосланник США Джон Коул заявил после переговоров во Дворце Независимости, что Вашингтон и Минск будут работать над организацией поездки Александра Лукашенко в США.

“Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что Президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира”, — заявил спецпосланник США.

Ранее пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко не смог полететь на встречу глав стран — участниц «Совета мира» 19 февраля, так как его рабочий график на этот период уже был спланирован, также существуют сложности с маршрутом из-за санкций Евросоюза.