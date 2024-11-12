«Тот, кто должен платить, должен платить» - Лукашенко на саммите по климату потребовал отменить «всё, что мешает торговле»

Опубликовано: 12.11.2024 16:11 , Обновлено: 12.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 12 ноября на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, потребовал от мирового сообщества отменить "всё, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками".

Сравнивая нынешнюю ситуацию в мире с тем, что было год назад, когда проходил предыдущий климатический саммит, он также заявил, что “стало только хуже”.

“Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат на нашей планете. Так что, стало лучше? Кто стал платить за выбросы?” - задал риторические вопросы белорусский президент, обращаясь к участникам форума и заявил, что борьба с климатическими изменениями “требует консолидации международных усилий”.

“Не на словах, а на деле. Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах”, - процитировала заявление Администрация президента Беларуси.

Изменение климата Лукашенко назвал “данностью”, поэтому посоветовал международному сообществу сконцентрироваться на другой задаче, которую он считает “первостепенной”.

“Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям”, - озвучил политик своё видение ситуации.

Для этого Лукашенко предложил “поделиться опытом” с развивающимися странами, а международному сообществу - обеспечить для них равный доступ к зелёным технологиям “без ущерба для их национальных интересов”. По его словам, нужно сделать так, “чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу”.

“Нужно отменить всё, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками”, - категорично заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что во время фестиваля “Дажынкі-2024”, который в начале ноября проходил в Мостах, Александр Лукашенко заявил, что белорусы живут в раю по сравнению с тем, как живёт остальной мир. Он призвал “сохранить для себя свою землю” в то время, как другие “воруют, растаскивают страны” и “уничтожают людей”.

Лукашенко назвал жизнь в Беларуси «раем»