Тертель встретил прилетевшего в Беларусь командующего Ливийской национальной армией

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Опубликовано: 17.02.2025 18:23 , Обновлено: 17.02.2025

Фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар 17 февраля прилетел с визитом в Беларусь. Его встретил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

По [link href=“https://belta.by/society/view/komandujuschij-livijskoj-natsionalnoj-armiej-pribyl-s-vizitom-v-belarus-ego-vstretil-glava-kgb-696524-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] госагентства БелТА, цель визита Халифы Хафтара - взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.

Фото: БелТА

Больше никакой информации о его визите нет. Также не известно, почему командующего Ливийской национальной армии встречал глава КГБ.

Министерство обороны Беларуси об этом визите пока ничего не сообщало.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба в декабре 2024-го заявил, что его страна не разрешит России разместить на своей территории войска, выведенные из Сирии. Он пообещал оказать военное сопротивление в случае такой попытки.

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