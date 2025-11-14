Теперь точно. МВД Польши рассказало, когда и что откроет на границе с Беларусью

Опубликовано: 14.11.2025 21:03 , Обновлено: 14.11.2025

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подписал постановление, которое позволит вновь открыть закрытые в настоящее время автомобильные пункты пропуска на границе с Беларусью: Кузница Белостоцкая-Брузги и Бобровники — Берестовица. Об этом сообщили в МВД Польши.

«В понедельник, 17 ноября, мы восстановим движение на двух пограничных переходах с Беларусью в Подляском воеводстве. Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, которое восстановит работу пограничных переходов Кузница Белостоцкая — Брузги и Бобровники — Берестовица», — сообщило польское министерство в пятницу.

Это существенно упростит условия пересечения границы для тысяч белорусов. В настоящее время для пассажирского движения открыт только пограничный переход Тересполь-Брест, а для грузового — Кукурыки-Козловичи. Также открыты железнодорожные грузовые переходы: Кузница-Белостоцкая — Гродно, Семянувка-Свислоч и Тересполь-Брест.

Министр внутренних дел и администрации Польши заявил, что решение было принято в ответ на требования польских общин и предприятий, в частности транспортных компаний, которые уже несколько месяцев требуют возобновления работы пограничных переходов в этих пунктах.

Ранее премьер-министр Дональд Туск в октябре объявил о готовности возобновить движение на двух пограничных переходах в Бобровниках и Кузнице-Белостоцкой. Тогда он отметил, что возобновление движения будет испытательным и ситуация в Литве тоже будет учитываться.

Что и как откроют?

Согласно постановлению, пограничный переход Бобровники-Берестовица будет открыт с ограничениями для грузового движения – исключительно для транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), государствах-участниках Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации, – а также для пассажирского движения, включая автобусы.

В свою очередь, пограничный переход Кузница-Белостоцкая-Брузги будет открыт с ограничениями для пассажирского движения, за исключением движения автобусов.

До сих пор для пассажирского движения был открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Открытие двух дополнительных пограничных переходов значительно расширит возможности пересечения границы как для физических, так и для юридических лиц.

В то же время польские власти не учитывают сложности с получением польских виз белорусами. Также в МИД Беларуси заявили, что новые пункты пропуска не могут быть открыты только по заявлению польской стороны. Впрочем, в последние дни в белорусском ведомстве не комментировали объявление Польши об открытии границы.

МИД объявил, что Беларусь может не открыть пункты пропуска с Литвой и Польшей