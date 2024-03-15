Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных из запаса. Зачем?

Опубликовано: 15.03.2024 16:13 , Обновлено: 15.03.2024

В Министерстве обороны Беларуси 15 марта заявили, что при проверке боевой готовности воинских частей планируют привлечь военнообязанных из запаса.

Как сообщил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, проверка носит комплексный характер, и ее мероприятия будут наращиваться, рассказали в пресс-службе.

На данный момент в готовность привели 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Северо-Западного оперативного командования и ряд воинских частей Западного оперативного командования.

Личный состав обязан выполнить весь комплекс мероприятий по:

подготовке вооружения;

подготовке военной и специальной техники к бою,

погрузке запасов материально-технических средств.

Затем личные составы должны выйти в указанные районы и быть готовыми к проведению учений, в том числе с боевой стрельбой.

По словам представителей военного ведомства, из-за проверки может быть ограничено движение гражданского транспорта.

Ранее Телеграф писал, что Минобороны объявило сбор военнообязанных белорусов в Вороновском районе Гродненской области. Его цель — повысить навыки должностных лиц райисполкома в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – в выполнении задач по предназначению. Когда пройдёт сбор?

В Минобороны объявили о сборе военнообязанных белорусов. Кому и где приготовиться?