Таможня Литвы рассказала, сколько авто на границе с Беларусью развернула за 7 дней

Опубликовано: 26.07.2024 13:07 , Обновлено: 26.07.2024

В пресс-службе Вильнюсской территориальной таможни рассказали, сколько белорусских автомобилей развернули на границе за 7 дней. Напомним, чуть больше недели назад власти Литвы запретили въезд в страну нашим легковушкам. Пропускать транспорт на территорию ЕС перестали ровно в 00:00 18 июля, причём независимо от гражданства владельца или водителя машины.

Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в очередной пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня. Исключение сделали лишь для авто с регистрационными номерами, которые используют дипломатические и консульские представительства, а также международные организации.

Так, с 18 по 24 июля Вильнюсская территориальная таможня не пропустила 28 белорусских автомобилей, передал литовский Интернет-портал Delfi. Притом за первые сутки на погранпереходе “Шальчининкай” (сопредельный — “Бенякони”) остановили большую их часть — 17 транспортных средств. То ли большинство водителей не знало об этом, то ли не до конца верило в правдивость информации.

Вместе с этим Министерство экономики и инноваций Литвы разрешило сделать исключение для некоторых категорий авто. Так, до 16 августа 2024 года в страну пообещали впускать легковые автомобили, не предназначенные для продажи и принадлежащие гражданам Беларуси с действующей визой, ВНЖ или ПМЖ в Литве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили о запрете на въезд в страну автомобилям с белорусскими номерами. Отныне транспортные средства не могут въезжать в Эстонию через пограничные пункты, независимо от причин пребывания в балтийском государстве. Напомним, несколько дней ранее аналогичные меры в отношении нашей страны приняли Литва и Латвия.

Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд в страну белорусским автомобилям